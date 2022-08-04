Минпромторг РФ расширил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ расширил список товаров для параллельного импорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.
В него входят, например, известные бренды косметики Nivea и L’Oréal. Документ разрешает равный импорт парфюмерии и косметики: Nivea, L’Occitane, L’Oréal, Valentino, Giorgio Armani, Moncler и других. Также в этот список входят реагенты и прочие материалы, которые входят в состав косметики для ухода за кожей.
Помимо прочего, параллельный импорт расширился автозапчастями, технической продукцией, например — Apple Watch. Также по представленному документу, Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault.
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