Минпромторг РФ расширил список товаров для параллельного импорта

04 августа 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

В данный список вошла известная косметика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство промышленности и торговли РФ расширил список товаров для параллельного импорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации. В него входят, например, известные бренды косметики Nivea и L’Oréal. Документ разрешает равный импорт парфюмерии и косметики: Nivea, L’Occitane, L’Oréal, Valentino, Giorgio Armani, Moncler и других. Также в этот список входят реагенты и прочие материалы, которые входят в состав косметики для ухода за кожей. Помимо прочего, параллельный импорт расширился автозапчастями, технической продукцией, например — Apple Watch. Также по представленному документу, Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault.

Министерство промышленности и торговли РФ расширил список товаров для параллельного импорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации. В него входят, например, известные бренды косметики Nivea и L’Oréal. Документ разрешает равный импорт парфюмерии и косметики: Nivea, L’Occitane, L’Oréal, Valentino, Giorgio Armani, Moncler и других. Также в этот список входят реагенты и прочие материалы, которые входят в состав косметики для ухода за кожей. Помимо прочего, параллельный импорт расширился автозапчастями, технической продукцией, например — Apple Watch. Также по представленному документу, Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault.