В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вся ответственность ляжет на западных покровителей Киева. С таким предупреждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».
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В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вся ответственность ляжет на западных покровителей Киева. С таким предупреждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». 7 августа украинские военные обстреляли АЭС в Запорожской области. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.