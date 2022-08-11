Небензя: ответственность за катастрофу на ЗАЭС ляжет на Запад 12 августа 2022 в 00:51 Размер текста - 17 + Постпред РФ при ООН предупредил Запад об ответственности за катастрофу на ЗАЭС Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вся ответственность ляжет на западных покровителей Киева. С таким предупреждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». 7 августа украинские военные обстреляли АЭС в Запорожской области. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вся ответственность ляжет на западных покровителей Киева. С таким предупреждением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — заявил Небензя. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24». 7 августа украинские военные обстреляли АЭС в Запорожской области. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям