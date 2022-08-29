Шольц призвал к радикальной реформе Евросоюза

29 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Канцлер ФРГ хочет, чтобы комиссары ЕС, которых назначает каждое государство, разделили обязанности в комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует радикальных реформ в Евросоюзе, чтобы подготовить организацию к приему новых государств. Об этом пишет Spiegel. «Шольц предложил … реорганизацию в Европейском парламенте. Голоса должны иметь примерно одинаковый вес», — пишет издание со ссылкой на программную речь Шольца о европейской политике, произнесенную им в понедельник в Праге. По данным Spiegel, Шольц хочет, чтобы комиссары ЕС, которых назначает каждое государство, разделили обязанности в комиссии. Сам принцип назначения комиссаров при этом останется непоколебимым. По мнению Шольца, изменения в ЕС позволят быстрее принимать новых членов. Ранее Шольц намекнул, что необходимо создать новый Евросоюз, если страны заинтересованы в том, чтобы их слышали «в мире конкурирующих держав». Он подчеркнул, что ЕС после начала российской спецоперации на Украине больше не может позволить себе национальное вето на внешнюю политику.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует радикальных реформ в Евросоюзе, чтобы подготовить организацию к приему новых государств. Об этом пишет Spiegel. «Шольц предложил … реорганизацию в Европейском парламенте. Голоса должны иметь примерно одинаковый вес», — пишет издание со ссылкой на программную речь Шольца о европейской политике, произнесенную им в понедельник в Праге. По данным Spiegel, Шольц хочет, чтобы комиссары ЕС, которых назначает каждое государство, разделили обязанности в комиссии. Сам принцип назначения комиссаров при этом останется непоколебимым. По мнению Шольца, изменения в ЕС позволят быстрее принимать новых членов. Ранее Шольц намекнул, что необходимо создать новый Евросоюз, если страны заинтересованы в том, чтобы их слышали «в мире конкурирующих держав». Он подчеркнул, что ЕС после начала российской спецоперации на Украине больше не может позволить себе национальное вето на внешнюю политику.