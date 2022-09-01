Представитель Путина поделился опасениями из-за миссии МАГАТЭ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ВСУ могут провоцировать ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать провокаций со стороны Украины в Энергодаре.

«Мы опасаемся провокаций с украинской стороны. Учитывая, что мы не прекращаются варварские провокационные обстрелы, предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но по-прежнему мы ждем миссию и заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — отметил он на конференц-колле.

Ранее Минобороны РФ пообещало защитить делегацию МАГАТЭ от ВСУ. Их Визит запланирован на 1 сентября. Спецоперация по защите Донбасса проходит на Украине с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС, которую с тех пор неоднократно обстреливали ВСУ.

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Из-за визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ВСУ могут провоцировать ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать провокаций со стороны Украины в Энергодаре. «Мы опасаемся провокаций с украинской стороны. Учитывая, что мы не прекращаются варварские провокационные обстрелы, предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но по-прежнему мы ждем миссию и заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — отметил он на конференц-колле. Ранее Минобороны РФ пообещало защитить делегацию МАГАТЭ от ВСУ. Их Визит запланирован на 1 сентября. Спецоперация по защите Донбасса проходит на Украине с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС, которую с тех пор неоднократно обстреливали ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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