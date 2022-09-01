Минобороны РФ пообещало защитить делегацию МАГАТЭ от ВСУ

01 сентября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Российские военные уверены, что делегация МАГАТЭ будет в безопасности, несмотря на сложную обстановку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия готова обеспечить безопасность делегации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — сообщило ведомство. Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на сегодня, 1 сентября. Эксперты оценят ситуацию на объекте, который ВСУ активно обстреливают после взятия АЭС под контроль ВС РФ. Действия Украины могут привести к катастрофе страшнее аварии на Чернобыльской АЭС.

Россия готова обеспечить безопасность делегации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — сообщило ведомство. Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на сегодня, 1 сентября. Эксперты оценят ситуацию на объекте, который ВСУ активно обстреливают после взятия АЭС под контроль ВС РФ. Действия Украины могут привести к катастрофе страшнее аварии на Чернобыльской АЭС.