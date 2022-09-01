Минобороны РФ пообещало защитить делегацию МАГАТЭ от ВСУ

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Российские военные уверены, что делегация МАГАТЭ будет в безопасности, несмотря на сложную обстановку Фото:

Россия готова обеспечить безопасность делегации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — сообщило ведомство.

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на сегодня, 1 сентября. Эксперты оценят ситуацию на объекте, который ВСУ активно обстреливают после взятия АЭС под контроль ВС РФ. Действия Украины могут привести к катастрофе страшнее аварии на Чернобыльской АЭС.

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Россия готова обеспечить безопасность делегации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», — сообщило ведомство. Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на сегодня, 1 сентября. Эксперты оценят ситуацию на объекте, который ВСУ активно обстреливают после взятия АЭС под контроль ВС РФ. Действия Украины могут привести к катастрофе страшнее аварии на Чернобыльской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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