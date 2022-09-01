Четверть депутатов ни разу не выступили в Госдуме за полгода

В рамках весенней сессии Государственной думы РФ 127 депутатов из 350 ни разу не выступали и не сказали ни одного слова. Такие данные приводятся на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).
«Молчание стирает субъектность. 127 депутатов за всю сессию не сказали ни единого слова. Учитывая результаты предыдущего исследования ЦПК, согласно которому в Госдуме существует часть депутатов, пропускающих голосования, возникают вопросы относительно субъектности значительной группы парламентариев», — говорится в исследовании ЦПК.
Весенняя сессия Госдумы длилась с января по июнь 2022 года. За это время был принят 361 федеральный закон, из них 35,2% — социально значимые законы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»