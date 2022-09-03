Медведев простился с Горбачевым

Дмитрий Медведев приехал в Дом союзов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Прощание проходит в Доме союзов в Москве. Медведев выразил соболезнования родным политика и возложил цветы к гробу Горбачева. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания.
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