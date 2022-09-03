Медведев простился с Горбачевым

03 сентября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев приехал в Дом союзов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Прощание проходит в Доме союзов в Москве. Медведев выразил соболезнования родным политика и возложил цветы к гробу Горбачева. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Прощание проходит в Доме союзов в Москве. Медведев выразил соболезнования родным политика и возложил цветы к гробу Горбачева. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания.