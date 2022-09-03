Медведев простился с Горбачевым

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Праймериз Единой России. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев приехал в Дом союзов Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Прощание проходит в Доме союзов в Москве. Медведев выразил соболезнования родным политика и возложил цветы к гробу Горбачева. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Прощание проходит в Доме союзов в Москве. Медведев выразил соболезнования родным политика и возложил цветы к гробу Горбачева. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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