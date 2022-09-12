CNN: позиция по Украине приведет к расколу между Европой и США

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В США опасаются раскола между ними и Европой из-за Украины Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейские граждане могут восстать против западной стратегии по экономической изоляции России, что приведет к расколу между США и Европой. Это связано с текущей позиции стран по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Риск [раскола в Европе] реален, граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — подчеркивает телеканал. Уточняется. что текущим приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение политической нестабильности в Европе, связанной с текущей ситуацией по энергетическому кризису в странах ЕС. Кризис произошел из-за позиции по Украине и соответствующих санкций против РФ.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Это привело к тому, что США и западные страны начали вводить антироссийские санкции. В итоге они столкнулись с энергетическим кризисом. В США назвали истинного виновника кризиса — сами европейские страны. Кроме того, в Штатах опасаются, что энергетический кризис дойдет и до них.

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Европейские граждане могут восстать против западной стратегии по экономической изоляции России, что приведет к расколу между США и Европой. Это связано с текущей позиции стран по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN. «Риск [раскола в Европе] реален, граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — подчеркивает телеканал. Уточняется. что текущим приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение политической нестабильности в Европе, связанной с текущей ситуацией по энергетическому кризису в странах ЕС. Кризис произошел из-за позиции по Украине и соответствующих санкций против РФ. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Это привело к тому, что США и западные страны начали вводить антироссийские санкции. В итоге они столкнулись с энергетическим кризисом. В США назвали истинного виновника кризиса — сами европейские страны. Кроме того, в Штатах опасаются, что энергетический кризис дойдет и до них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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