Bloomberg: Си Цзиньпин снимает маску только ради Путина

16 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Ради взаимодействия с Владимиром Путиным, глава КНР снимает маску Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отказался от маски во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. Как пишет издание, в связи с распространение COVID, глава Китая провел почти 1000 дней дома в изоляции. Он осторожно подошел к своей защите и социальной дистанции во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тем не менее, есть исключение. «Си [Цзиньпин] отказался от маски во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и фотографирования с такими лидерами, как президент Монголии Хурэлсух Ухнаа», — пишет издание. Тем не менее, ранее Си Цзиньпин не пришел на ужин с 11 главами государств из-за ковидных ограничений. Среди них был и Владимир Путин. 16 сентября проходит саммит ШОС в Узбекистане (город Самарканд). Среди участников лидеры 15 стран. Ранее глава КНР призвал страны ШОС помогать друг другу бороться с попытками «цветных революций», пишет RT. Также Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС, сообщает телеканал 360.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отказался от маски во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. Как пишет издание, в связи с распространение COVID, глава Китая провел почти 1000 дней дома в изоляции. Он осторожно подошел к своей защите и социальной дистанции во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тем не менее, есть исключение. «Си [Цзиньпин] отказался от маски во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и фотографирования с такими лидерами, как президент Монголии Хурэлсух Ухнаа», — пишет издание. Тем не менее, ранее Си Цзиньпин не пришел на ужин с 11 главами государств из-за ковидных ограничений. Среди них был и Владимир Путин. 16 сентября проходит саммит ШОС в Узбекистане (город Самарканд). Среди участников лидеры 15 стран. Ранее глава КНР призвал страны ШОС помогать друг другу бороться с попытками «цветных революций», пишет RT. Также Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС, сообщает телеканал 360.