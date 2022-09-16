Сенатор Долгов: мировое влияние переходит к ШОС

16 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

ШОС объединяет девять стран, которые занимают половину планеты, подчеркнул Константин Долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится органом мирового влияния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов. «ШОС уже объединяет девять стран, общая численность населения больше половины человечества. И президент РФ Владимир Путин это отметил. Четверть мирового ВВП, огромное количество ресурсов, и человеческих, и природных, и очень важные инфраструктурные артерии идут через эти территории. ШОС сегодня — это мощнейший полюс мирового влияния. Целый ряд стран в очереди на вступление. Они являются наблюдателями или приглашенными, и есть все предпосылки для дальнейшего расширения этого объединения. Причем, не только в Евразии, но и в Африке идет очень активное взаимодействие», — подчеркнул Константин Долгов. Сенатор добавил, что в основе ШОС лежит независимое взаимодействие государств. «В основе организации лежит суверенное взаимодействие независимых государств, основанное на верховенстве права, на уставе ООН. Этот тот принцип выстраивания международного сотрудничества, который последовательно отстаивает РФ и наш президент», — отметил Долгов. По словам сенатора, ШОС является альтернативной коллективного Запада. «Это по сути такой новый мощнейший полюс влияния в мировых делах, который не направлен против Запада и против кого бы то ни было, это реальная альтернатива тем однобоким эгоистическим подходам, которые предлагает миру коллективный Запад. Там давление, там санкции, там ограничения суверенитета государств или их ликвидация вообще. ШОС укрепляется как организация суверенных серьезных влиятельных стран, которые объединены общими интересами развития сотрудничества, это и экономика, и транспорт, и экология, это борьба с экстремизмом, терроризмом. Укрепляется торгово-финансовое сотрудничество, которое уже идет в национальных валютах. Этот процесс дедолларизации будет развиваться. Россия идет в авангарде его вместе с Китаем, активно подключается Индия, Иран, другие страны — члены ШОС», — подытожил он. Саммит ШОС стартовал 16 сентября в Узбекистане (город Самарканд). Среди участников лидеры 15 стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Это Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится органом мирового влияния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов. «ШОС уже объединяет девять стран, общая численность населения больше половины человечества. И президент РФ Владимир Путин это отметил. Четверть мирового ВВП, огромное количество ресурсов, и человеческих, и природных, и очень важные инфраструктурные артерии идут через эти территории. ШОС сегодня — это мощнейший полюс мирового влияния. Целый ряд стран в очереди на вступление. Они являются наблюдателями или приглашенными, и есть все предпосылки для дальнейшего расширения этого объединения. Причем, не только в Евразии, но и в Африке идет очень активное взаимодействие», — подчеркнул Константин Долгов. Сенатор добавил, что в основе ШОС лежит независимое взаимодействие государств. «В основе организации лежит суверенное взаимодействие независимых государств, основанное на верховенстве права, на уставе ООН. Этот тот принцип выстраивания международного сотрудничества, который последовательно отстаивает РФ и наш президент», — отметил Долгов. По словам сенатора, ШОС является альтернативной коллективного Запада. «Это по сути такой новый мощнейший полюс влияния в мировых делах, который не направлен против Запада и против кого бы то ни было, это реальная альтернатива тем однобоким эгоистическим подходам, которые предлагает миру коллективный Запад. Там давление, там санкции, там ограничения суверенитета государств или их ликвидация вообще. ШОС укрепляется как организация суверенных серьезных влиятельных стран, которые объединены общими интересами развития сотрудничества, это и экономика, и транспорт, и экология, это борьба с экстремизмом, терроризмом. Укрепляется торгово-финансовое сотрудничество, которое уже идет в национальных валютах. Этот процесс дедолларизации будет развиваться. Россия идет в авангарде его вместе с Китаем, активно подключается Индия, Иран, другие страны — члены ШОС», — подытожил он. Саммит ШОС стартовал 16 сентября в Узбекистане (город Самарканд). Среди участников лидеры 15 стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Это Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма.