В Турции назвали главную причину проведения мобилизации в РФ

Публицист Гюлер: Путин стремится завершить конфликт на Украине

23 сентября 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

По словам публициста Гюлера, Владимир Путин стремится завершить конфликт на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации политический ход, он стремится завершить конфликт на Украине. Российский лидер тем самым послал сигнал США и Европе о том, что им необходимо «прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», об этом написал турецкий журналист, публицист Мехмет Али Гюлер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «Решение [президента России Владимира] Путина о частичной мобилизации — больше политический ход, нежели военный», — написал Гюлер. Он подчеркнул, что российский лидер стремится завершить конфликт на Украине. «Мобилизация стала сигналом США и Европе о том, что они должны прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», — пишет автор статьи. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

Решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации политический ход, он стремится завершить конфликт на Украине. Российский лидер тем самым послал сигнал США и Европе о том, что им необходимо «прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», об этом написал турецкий журналист, публицист Мехмет Али Гюлер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «Решение [президента России Владимира] Путина о частичной мобилизации — больше политический ход, нежели военный», — написал Гюлер. Он подчеркнул, что российский лидер стремится завершить конфликт на Украине. «Мобилизация стала сигналом США и Европе о том, что они должны прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», — пишет автор статьи. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.