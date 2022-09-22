22 сентября 2022

В Турции назвали главную причину проведения мобилизации в РФ

Публицист Гюлер: Путин стремится завершить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
По словам публициста Гюлера, Владимир Путин стремится завершить конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации политический ход, он стремится завершить конфликт на Украине. Российский лидер тем самым послал сигнал США и Европе о том, что им необходимо «прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», об этом написал турецкий журналист, публицист Мехмет Али Гюлер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

«Решение [президента России Владимира] Путина о частичной мобилизации — больше политический ход, нежели военный», — написал Гюлер. Он подчеркнул, что российский лидер стремится завершить конфликт на Украине. «Мобилизация стала сигналом США и Европе о том, что они должны прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», — пишет автор статьи.

В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

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Решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации политический ход, он стремится завершить конфликт на Украине. Российский лидер тем самым послал сигнал США и Европе о том, что им необходимо «прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», об этом написал турецкий журналист, публицист Мехмет Али Гюлер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «Решение [президента России Владимира] Путина о частичной мобилизации — больше политический ход, нежели военный», — написал Гюлер. Он подчеркнул, что российский лидер стремится завершить конфликт на Украине. «Мобилизация стала сигналом США и Европе о том, что они должны прекратить подстрекать Украину к ведению боевых действий», — пишет автор статьи. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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