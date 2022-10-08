В Севастополе запретили покупать бензин канистрами

08 октября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Запаса бензина в Севастополе хватит на 40 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный. Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате повреждений моста движение по нему оказалось приостановлено. Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны.

В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный. Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате повреждений моста движение по нему оказалось приостановлено. Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны.