В Севастополе запретили покупать бензин канистрами

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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, канистра
Запаса бензина в Севастополе хватит на 40 дней Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате повреждений моста движение по нему оказалось приостановлено. Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны.

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В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный. Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате повреждений моста движение по нему оказалось приостановлено. Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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