В Севастополе запретили покупать бензин канистрами

В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
В Севастополе бензин не будет отпускаться в канистры. Это делается для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал в своем telegram-канале Развожаев. Он рассказал, что поступают сигналы о том, что люди на заправках стали запасаться бензином. Губернатор отметил, что запас бензина в Севастополе на 40 суток. Запас продовольствия в городе также достаточный. Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате повреждений моста движение по нему оказалось приостановлено. Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны.