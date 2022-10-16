Путин проведет заседание Совета безопасности РФ

Глава государства проведет совещание с членами Совбеза
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Его тема пока не называется, сообщает телеканал «Россия 1». Не исключено, что она будет касаться подготовки мобилизованных граждан. Ранее Путин заявил, что поручит Совбезу проверить, как ведется эта подготовка.
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