Путин проведет заседание Совета безопасности РФ

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Глава государства проведет совещание с членами Совбеза Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Его тема пока не называется, сообщает телеканал «Россия 1». Не исключено, что она будет касаться подготовки мобилизованных граждан. Ранее Путин заявил, что поручит Совбезу проверить, как ведется эта подготовка.

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Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Его тема пока не называется, сообщает телеканал «Россия 1». Не исключено, что она будет касаться подготовки мобилизованных граждан. Ранее Путин заявил, что поручит Совбезу проверить, как ведется эта подготовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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