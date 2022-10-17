Минобороны РБ: страны Балтии отрабатывают наступление на РФ и Белоруссию

17 октября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Согласно сообщению Ревенко, страны Балтии делают упор на повышении возможностей по приему иностранных военных Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны Балтии отрабатывают наступление группировок на российском и белорусском направлениях. С таким заявлением выступил начальник департамента военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в ходе брифинга для иностранных военных дипломатов. «Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что [странами Балтии] отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях», — сообщил Ревенко. Трансляция брифинга Минобороны РБ ведется в официальном telegram-канале ведомства. Начальник департамента военного сотрудничества Минобороны Беларуси также отметил, что странами Балтии делается упор на совершенствование военной инфраструктуры, а также повышение возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российско-белорусская группировка приступила к охране Союзного государства. В Беларусь из России прибыла также авиационная составляющая региональной группировки войск, передает RT.

Страны Балтии отрабатывают наступление группировок на российском и белорусском направлениях. С таким заявлением выступил начальник департамента военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в ходе брифинга для иностранных военных дипломатов. «Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что [странами Балтии] отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях», — сообщил Ревенко. Трансляция брифинга Минобороны РБ ведется в официальном telegram-канале ведомства. Начальник департамента военного сотрудничества Минобороны Беларуси также отметил, что странами Балтии делается упор на совершенствование военной инфраструктуры, а также повышение возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российско-белорусская группировка приступила к охране Союзного государства. В Беларусь из России прибыла также авиационная составляющая региональной группировки войск, передает RT.