Сын Трампа придумал мем про Зеленского. Скрин

Старший сын Трампа высмеял Зеленского за умение выпрашивать деньги
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Пользователи Telegram оценили шутку про Зеленского Фото:

Старший сын бывшего президента Америка Дональда Трампа Дональд Джон Трамп опубликовал мем про умение президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги у западных партнеров. Фото Зеленского с шуточной подписью он выставил в telegram-канал.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!» — говорится в подписи к фотографии, опубликованной в telegram-канале «Donald Trump Jr». В комментариях под публикацией один из пользователей по имени Vlad Gregori оценил шутку: «Сказочный идиот». Другой комментатор под ником Raymond назвал Зеленского «профессиональным нищим».

Ранее американцы возмутились очередной просьбой Зеленского, попросившего денег от властей США. По мнению одного из пользователей интернета, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности.

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Старший сын бывшего президента Америка Дональда Трампа Дональд Джон Трамп опубликовал мем про умение президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги у западных партнеров. Фото Зеленского с шуточной подписью он выставил в telegram-канал. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!» — говорится в подписи к фотографии, опубликованной в telegram-канале «Donald Trump Jr». В комментариях под публикацией один из пользователей по имени Vlad Gregori оценил шутку: «Сказочный идиот». Другой комментатор под ником Raymond назвал Зеленского «профессиональным нищим». Ранее американцы возмутились очередной просьбой Зеленского, попросившего денег от властей США. По мнению одного из пользователей интернета, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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