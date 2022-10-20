Старший сын Трампа высмеял Зеленского за умение выпрашивать деньги

Пользователи Telegram оценили шутку про Зеленского Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Старший сын бывшего президента Америка Дональда Трампа Дональд Джон Трамп опубликовал мем про умение президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги у западных партнеров. Фото Зеленского с шуточной подписью он выставил в telegram-канал.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!» — говорится в подписи к фотографии, опубликованной в telegram-канале «Donald Trump Jr». В комментариях под публикацией один из пользователей по имени Vlad Gregori оценил шутку: «Сказочный идиот». Другой комментатор под ником Raymond назвал Зеленского «профессиональным нищим».

Ранее американцы возмутились очередной просьбой Зеленского, попросившего денег от властей США. По мнению одного из пользователей интернета, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности.