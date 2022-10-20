Аксенов прокомментировал слова Илона Маска о принадлежности Крыма России

Глава Крыма Аксенов заявил о безразличии к словам Маска о принадлежности полуострова

России безразлична позиция Запада по принадлежности Крыма, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России не интересно, признает ли коллективный Запад территорию Крыма частью РФ или нет. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявления американского предпринимателя, создателя SpaceX Илона Маска.

Ранее Илон Маск назвал Крым частью России. Западные пользователи соцсетей поддержали его позицию по Крыму и Донбассу.

«Западные политики, правда, в основном бывшие, иногда высказывают подобные мысли. Но на позицию коллективного Запада все это никак не влияет. Да и нам не интересно, признают они Крым российским или нет», — выразил свое мнение о высказывании Илона Маска Сергей Аксенов в беседе с «Известиями».

Также глава Крыма добавил, что позицию западных стран изменит только «полный разгром террористического киевского режима, который они создали и спонсируют». Однако он считает, что изменений следует ждать после ухода с «политической сцены» тех западных правительств и политиков, которые причастны к разжиганию конфликта.

В США заявили, что президент России Владимир Путин «использовал» Илона Маска, чтобы убедить Запад пойти на мирное решение украинского конфликта. Маск же заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине. По его мнению, вероятным конфликт на Украине завершится, когда США убедят Киев перестать претендовать на Крым.