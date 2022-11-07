Новым редактором «Регнума» стала журналистка Ахмедова, работавшая в Донбассе

Журналистка Марина Ахмедова, много времени проработавшая в Донбассе, стала новым редактором информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается на сайте агентства.
«Главным редактором решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — поясняется на сайте «Регнума». Ахмедова с 2014 года на протяжении четырех лет активно освещала конфликт в Донбассе. Затем она вернулась туда в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и продолжала писать репортажи.
Кроме того, Марина Ахмедова известна и другими репортажами с горячих точек. Девушка много писала о Северном Кавказе, в том числе о борьбе с терроризмом. Активно освещала социальные темы, а также специализировалась на вопросах благотворительности и зоозащиты.
Марина Ахмедова работала в издательском доме «Секрет фирмы», журналах «Эксперт», а также «Русский репортер», где являлась заместителем главного редактора. Также была колумнистом сайта «Украина.ру». Кроме того, она является автором десятка книг, лауреатом двух премий «Искра», лауреатом премии «Общественная Мысль».
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Журналистка Марина Ахмедова, много времени проработавшая в Донбассе, стала новым редактором информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается на сайте агентства. «Главным редактором решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — поясняется на сайте «Регнума». Ахмедова с 2014 года на протяжении четырех лет активно освещала конфликт в Донбассе. Затем она вернулась туда в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и продолжала писать репортажи. Кроме того, Марина Ахмедова известна и другими репортажами с горячих точек. Девушка много писала о Северном Кавказе, в том числе о борьбе с терроризмом. Активно освещала социальные темы, а также специализировалась на вопросах благотворительности и зоозащиты. Марина Ахмедова работала в издательском доме «Секрет фирмы», журналах «Эксперт», а также «Русский репортер», где являлась заместителем главного редактора. Также была колумнистом сайта «Украина.ру». Кроме того, она является автором десятка книг, лауреатом двух премий «Искра», лауреатом премии «Общественная Мысль».