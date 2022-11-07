Новым редактором «Регнума» стала журналистка Ахмедова, работавшая в Донбассе

07 ноября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Журналистка Марина Ахмедова, активно освещающая события в Донбассе с 2014 года, стала редактором ИА «Регнум» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Марина Ахмедова, много времени проработавшая в Донбассе, стала новым редактором информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается на сайте агентства. «Главным редактором решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — поясняется на сайте «Регнума». Ахмедова с 2014 года на протяжении четырех лет активно освещала конфликт в Донбассе. Затем она вернулась туда в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и продолжала писать репортажи. Кроме того, Марина Ахмедова известна и другими репортажами с горячих точек. Девушка много писала о Северном Кавказе, в том числе о борьбе с терроризмом. Активно освещала социальные темы, а также специализировалась на вопросах благотворительности и зоозащиты. Марина Ахмедова работала в издательском доме «Секрет фирмы», журналах «Эксперт», а также «Русский репортер», где являлась заместителем главного редактора. Также была колумнистом сайта «Украина.ру». Кроме того, она является автором десятка книг, лауреатом двух премий «Искра», лауреатом премии «Общественная Мысль».

Журналистка Марина Ахмедова, много времени проработавшая в Донбассе, стала новым редактором информационного агентства «Регнум». Об этом сообщается на сайте агентства. «Главным редактором решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — поясняется на сайте «Регнума». Ахмедова с 2014 года на протяжении четырех лет активно освещала конфликт в Донбассе. Затем она вернулась туда в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и продолжала писать репортажи. Кроме того, Марина Ахмедова известна и другими репортажами с горячих точек. Девушка много писала о Северном Кавказе, в том числе о борьбе с терроризмом. Активно освещала социальные темы, а также специализировалась на вопросах благотворительности и зоозащиты. Марина Ахмедова работала в издательском доме «Секрет фирмы», журналах «Эксперт», а также «Русский репортер», где являлась заместителем главного редактора. Также была колумнистом сайта «Украина.ру». Кроме того, она является автором десятка книг, лауреатом двух премий «Искра», лауреатом премии «Общественная Мысль».