FP: страны НАТО стали бояться Украины

FP: НАТО боится, что потеряет все свое оружие из-за поставок Украине

17 ноября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

В США и НАТО не видят ясного завершения конфликта РФ и Украины, написали в издании Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стала вызывать опасения у стран Запада. Причиной тому стали постоянные поставки вооружения Киеву, из-за которых страны НАТО рискуют сами столкнуться с нехваткой военного оборудования. Об этом написали обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон. «Я думаю, теперь все [страны альянса] достаточно обеспокоены», — цитируют журналисты одного из чиновников НАТО. Собеседник решил сохранить анонимность. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган заявил изданию, что альянс не планирует вести конфликты подобного рода, с использованием артиллерии и танковой техники. «Мы никогда не были готовы к такого рода конфликту», — заключил он. Детш и Макиннон также отметили, что американские производители оружия обеспокоены тем, что спецоперация закончится раньше, чем будут выполнены производственные заказы. Европейские изготовители вовсе не хотят увеличивать производство. «По сути, они говорят: „Покажите мне деньги“. Они [производители] боятся, что конфликт закончится, заказы прекратятся, и они окажутся с этими расширенными заводами, которые не имеют заказов, чтобы заполнить их», — цитируют обозреватели экс-начальника отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марка Кансиана. По мнению авторов статьи, в США и НАТО не видят ясного завершения конфликта РФ и Украины. Западные военные готовятся к длительному периоду перемен. После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Из-за этого западные государства начали сами сталкиваться с нехваткой военной техники, передает «Царьград».

Украина стала вызывать опасения у стран Запада. Причиной тому стали постоянные поставки вооружения Киеву, из-за которых страны НАТО рискуют сами столкнуться с нехваткой военного оборудования. Об этом написали обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон. «Я думаю, теперь все [страны альянса] достаточно обеспокоены», — цитируют журналисты одного из чиновников НАТО. Собеседник решил сохранить анонимность. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган заявил изданию, что альянс не планирует вести конфликты подобного рода, с использованием артиллерии и танковой техники. «Мы никогда не были готовы к такого рода конфликту», — заключил он. Детш и Макиннон также отметили, что американские производители оружия обеспокоены тем, что спецоперация закончится раньше, чем будут выполнены производственные заказы. Европейские изготовители вовсе не хотят увеличивать производство. «По сути, они говорят: „Покажите мне деньги“. Они [производители] боятся, что конфликт закончится, заказы прекратятся, и они окажутся с этими расширенными заводами, которые не имеют заказов, чтобы заполнить их», — цитируют обозреватели экс-начальника отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марка Кансиана. По мнению авторов статьи, в США и НАТО не видят ясного завершения конфликта РФ и Украины. Западные военные готовятся к длительному периоду перемен. После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Из-за этого западные государства начали сами сталкиваться с нехваткой военной техники, передает «Царьград».