В Турции назвали условие для переговоров России и Украины

Глава МИД Турции: Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров с РФ

02 декабря 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Прекратить конфликт на Украине можно с помощью дипломатии, заявил Мевлют Чавушоглу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция продолжит урегулировать конфликт на Украине, но в данный момент разрешить его будет в разы сложнее, чем в марте, так как РФ выдвигает свои условия, на которые не согласна Украина. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу. «Сегодня будет сложнее в урегулирование конфликта, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию», — сказал Чавушоглу во время трансляции на своей странице в Twitter. Глава МИД Турции сказал, что необходимо, чтобы некоторые западные страны убедили украинские власти сесть за стол переговоров с Россией. Также Чавушоглу отметил, что прекратить конфликт на Украине можно с помощью дипломатии. Он добавил, что Турция занимает в вопросе решения конфликта прагматичную позицию, которая приносит конкретные результаты. Таким образом Чавушоглу напомнил о заключении и продлении зерновой сделки, обмене пленными между РФ и Украиной — все это с участием Турции. Ранее он также подчеркнул, что диалог России и Украины о визите на АЭС Запорожья инспекции Международного агентства по атомной энергии стал возможным благодаря усилиям Анкары, напоминает агентство Nation News. Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Украина должны провести переговоры для предотвращения эскалации. Чавушоглу также подчеркивал, что конфликт между РФ и Украиной должен завершиться за столом переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция продолжит урегулировать конфликт на Украине, но в данный момент разрешить его будет в разы сложнее, чем в марте, так как РФ выдвигает свои условия, на которые не согласна Украина. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу. «Сегодня будет сложнее в урегулирование конфликта, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию», — сказал Чавушоглу во время трансляции на своей странице в Twitter. Глава МИД Турции сказал, что необходимо, чтобы некоторые западные страны убедили украинские власти сесть за стол переговоров с Россией. Также Чавушоглу отметил, что прекратить конфликт на Украине можно с помощью дипломатии. Он добавил, что Турция занимает в вопросе решения конфликта прагматичную позицию, которая приносит конкретные результаты. Таким образом Чавушоглу напомнил о заключении и продлении зерновой сделки, обмене пленными между РФ и Украиной — все это с участием Турции. Ранее он также подчеркнул, что диалог России и Украины о визите на АЭС Запорожья инспекции Международного агентства по атомной энергии стал возможным благодаря усилиям Анкары, напоминает агентство Nation News. Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Украина должны провести переговоры для предотвращения эскалации. Чавушоглу также подчеркивал, что конфликт между РФ и Украиной должен завершиться за столом переговоров.