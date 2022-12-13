Роскомнадзор ответил на идею разблокировать Twitter в России

Роскомнадзор: оснований для разблокировки Twitter в России нет
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Twitter заблокирован в России с весны 2022 года Фото:

Оснований для разблокировки Twitter в России нет. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя предложение депутата Госдумы Антона Ткачева оценить возможность разблокировать соцсеть.

«Оснований для разблокировки Twitter в России нет», — заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Соцсеть заблокирована в России с весны 2022 года.

Ранее депутат ГД Антон Ткачев предложил провести проверку Twitter по вопросу разблокировки соцсети в РФ. Письмо депутат направил в Роскомнадзор. Ранее Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.

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Оснований для разблокировки Twitter в России нет. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя предложение депутата Госдумы Антона Ткачева оценить возможность разблокировать соцсеть. «Оснований для разблокировки Twitter в России нет», — заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Соцсеть заблокирована в России с весны 2022 года. Ранее депутат ГД Антон Ткачев предложил провести проверку Twitter по вопросу разблокировки соцсети в РФ. Письмо депутат направил в Роскомнадзор. Ранее Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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