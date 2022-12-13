Роскомнадзор ответил на идею разблокировать Twitter в России Роскомнадзор: оснований для разблокировки Twitter в России нет 13 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 + Twitter заблокирован в России с весны 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Оснований для разблокировки Twitter в России нет. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя предложение депутата Госдумы Антона Ткачева оценить возможность разблокировать соцсеть. «Оснований для разблокировки Twitter в России нет», — заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Соцсеть заблокирована в России с весны 2022 года. Ранее депутат ГД Антон Ткачев предложил провести проверку Twitter по вопросу разблокировки соцсети в РФ. Письмо депутат направил в Роскомнадзор. Ранее Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений. Оснований для разблокировки Twitter в России нет. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя предложение депутата Госдумы Антона Ткачева оценить возможность разблокировать соцсеть. «Оснований для разблокировки Twitter в России нет», — заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Соцсеть заблокирована в России с весны 2022 года. Ранее депутат ГД Антон Ткачев предложил провести проверку Twitter по вопросу разблокировки соцсети в РФ. Письмо депутат направил в Роскомнадзор. Ранее Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям