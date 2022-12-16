Посольство России в США: санкции против РФ — бессильная злоба Вашингтона

16 декабря 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

США ввели санкции, в том числе, и против ряда депутатов РФ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США против России — бессильная злоба Вашингтона. Так на новые ограничительные меры Соединенных Штатов отреагировали в российском посольстве в США. «Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?», — задались вопросом в посольстве России. Соответствующий пост опубликован в его telegram-канале . Так в посольстве отреагировали на санкции США против российской фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. В посольстве России в США вновь указали на неэффективность антироссийских санкций, отметив, что распада отечественной экономики не происходит и не произойдет. «Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление», — заключили в российском посольстве. США и страны Евросоюза начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Так, ранее девятый пакет санкций против России согласовал Евросоюз. Однако, обсуждая десятый пакет ограничений, страны-участницы союза не смогли представить новые предложения. В СМИ отмечали, что ЕС уже исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию.

Санкции США против России — бессильная злоба Вашингтона. Так на новые ограничительные меры Соединенных Штатов отреагировали в российском посольстве в США. «Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?», — задались вопросом в посольстве России. Соответствующий пост опубликован в его telegram-канале. Так в посольстве отреагировали на санкции США против российской фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. В посольстве России в США вновь указали на неэффективность антироссийских санкций, отметив, что распада отечественной экономики не происходит и не произойдет. «Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление», — заключили в российском посольстве. США и страны Евросоюза начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Так, ранее девятый пакет санкций против России согласовал Евросоюз. Однако, обсуждая десятый пакет ограничений, страны-участницы союза не смогли представить новые предложения. В СМИ отмечали, что ЕС уже исчерпал большую часть рычагов влияния на Россию.