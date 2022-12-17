РФ подтвердила удары по Украине, Польша готовится к захвату территорий: главное к вечеру 17 декабря

17 декабря 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по инфраструктуре Украины, а также отбили атаки ВСУ на четырех направлениях Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ подтвердили удары по энергообъектам Украины. Польша готова захватить Западную Украину в мае. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 декабря. В Минобороны подтвердили, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удары были совершены 16 декабря.

В Польше готовят вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая следующего года. В стране уже ведется соответствующая подготовка. Например, создаются специальные программы и организуются лагеря.

Пытаясь предотвратить удары РФ по своей инфраструктуре, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) случайно повредили гражданскую инфраструктуру своей страны. Кроме того, ПВО ударяли по ложным российским целям.

Российская армия атаковала подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях. На купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях были уничтожены свыше сотни украинских бойцов в целом.

В Великобритании проведут аудит военной помощи с целью разузнать, как Украина используется ту помощь, которую ей оказывает британская сторона. Также в Британии хотят узнать, какую выгоду они получают сами, оказывая данную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его призывают к переговорам с РФ. Также он не оценил действия других стран, направленных на предотвращение конфликта. В частности, он посчитал бесполезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада. Также свою работу остановили оборонные предприятия Украины, пишет Пятый канал.

В Минобороны РФ подтвердили удары по энергообъектам Украины. Польша готова захватить Западную Украину в мае. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 декабря. Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада. Также свою работу остановили оборонные предприятия Украины, пишет Пятый канал.