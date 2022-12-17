РФ подтвердила удары по Украине, Польша готовится к захвату территорий: главное к вечеру 17 декабря

ВС РФ ударили по инфраструктуре Украины, а также отбили атаки ВСУ на четырех направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны РФ подтвердили удары по энергообъектам Украины. Польша готова захватить Западную Украину в мае. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 декабря.
- В Минобороны подтвердили, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удары были совершены 16 декабря.
- В Польше готовят вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая следующего года. В стране уже ведется соответствующая подготовка. Например, создаются специальные программы и организуются лагеря.
- Пытаясь предотвратить удары РФ по своей инфраструктуре, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) случайно повредили гражданскую инфраструктуру своей страны. Кроме того, ПВО ударяли по ложным российским целям.
- Российская армия атаковала подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях. На купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях были уничтожены свыше сотни украинских бойцов в целом.
- В Великобритании проведут аудит военной помощи с целью разузнать, как Украина используется ту помощь, которую ей оказывает британская сторона. Также в Британии хотят узнать, какую выгоду они получают сами, оказывая данную помощь.
- Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его призывают к переговорам с РФ. Также он не оценил действия других стран, направленных на предотвращение конфликта. В частности, он посчитал бесполезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
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Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада. Также свою работу остановили оборонные предприятия Украины, пишет Пятый канал.
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