Чем угощали лидеров стран СНГ на завтраке в Петербурге

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life.
«Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада».
Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life. «Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада». Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.