Чем угощали лидеров стран СНГ на завтраке в Петербурге

Лидеров стран СНГ в Питере кормили кашей и сырниками

27 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

На завтраке саммита стран СНГ подавали сырники и драники с крабом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life. «Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада». Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life. «Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада». Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.