Чем угощали лидеров стран СНГ на завтраке в Петербурге

Лидеров стран СНГ в Питере кормили кашей и сырниками
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На завтраке саммита стран СНГ подавали сырники и драники с крабом Фото:

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life.

«Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада».

Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

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В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники с крабом. Об этом сообщает корреспондент издания Life. «Политики могли выбрать блюдо по своему вкусу из следующих вариантов: каша из пяти злаков, каша гречневая, рисовая каша с изюмом, свежий творог с ягодами, шербет из глинтвейна с вяленой вишней», — передает Life. Также в меню были доступны драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной и пирожное «Три шоколада». Неформальный саммит глав стран-участниц СНГ проходит в Петербурге 26—27 декабря. Санкт-Петербург официально объявлен культурной столицей СНГ. На саммит прибыли главы следующих государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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