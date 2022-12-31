Военный эксперт Кнутов: до конца зимы войска РФ завершат первоочередную задачу в рамках СВО

Первоочередная цель для Вооруженных сил России (ВС РФ) по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) будет выполнена до окончания зимы. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
«До окончания зимы цель по освобождению ДНР, в основном, будет решена», — передает слова Кнутова Пятый канал. Затем в этом регионе останется лишь Славянско-Краматорская группировка, отметил эксперт. Также Юрий Кнутов заявил, что дальнейший ход спецоперации будет зависеть от интенсивности поставок западного оружия Украине, которая в скором времени может снизиться.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью денацификацию Украины и освобождение Донбасса.
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Первоочередная цель для Вооруженных сил России (ВС РФ) по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР) будет выполнена до окончания зимы. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. «До окончания зимы цель по освобождению ДНР, в основном, будет решена», — передает слова Кнутова Пятый канал. Затем в этом регионе останется лишь Славянско-Краматорская группировка, отметил эксперт. Также Юрий Кнутов заявил, что дальнейший ход спецоперации будет зависеть от интенсивности поставок западного оружия Украине, которая в скором времени может снизиться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью денацификацию Украины и освобождение Донбасса.