Начало спецоперации, присоединение к РФ новых регионов: главное за 2022 год

В ходе СВО Россия присоединила новые регионы
Начало спецоперации на Украине, присоединение к территории России новых регионов. URA.RU приводит главные события уходящего 2022 года.
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