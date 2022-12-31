31 декабря 2022

Начало спецоперации, присоединение к РФ новых регионов: главное за 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе СВО Россия присоединила новые регионы Фото:

Начало спецоперации на Украине, присоединение к территории России новых регионов. URA.RU приводит главные события уходящего 2022 года.

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Как Россия прожила 2022-й. Фотоитоги года

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Начало спецоперации на Украине, присоединение к территории России новых регионов. URA.RU приводит главные события уходящего 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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