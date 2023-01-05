Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s прекращает работу в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s в Казахстане.
«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО „Food Solutions KZ“ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках», — сообщается на официальном сайте McDonald’s в Казахстане. Уточняется, что взамен планируется открыть новые рестораны быстрого питания под другим названием. Об изменениях будет сообщено в ближайшее время. Первый ресторан под брендом McDonald’s был открыт в Казахстане в 2016 году.
В ноябре McDonald’s объявлял о приостановке работы в Казахстане, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в России, которая появилась вместо McDonald’s, запустит доставку в нескольких регионах. В итоге доставка появилась в Екатеринбурге.
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Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s прекращает работу в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s в Казахстане. «Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО „Food Solutions KZ“ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках», — сообщается на официальном сайте McDonald’s в Казахстане. Уточняется, что взамен планируется открыть новые рестораны быстрого питания под другим названием. Об изменениях будет сообщено в ближайшее время. Первый ресторан под брендом McDonald’s был открыт в Казахстане в 2016 году. В ноябре McDonald’s объявлял о приостановке работы в Казахстане, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в России, которая появилась вместо McDonald’s, запустит доставку в нескольких регионах. В итоге доставка появилась в Екатеринбурге.