В Казахстане закрываются рестораны McDonald’s

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, большой златоуст, фонарь, колокольня, маккафе, максимильяновская церковь, макдоналдс, вывеска, питание
McDonald’s объявил об уходе из Казахстана Фото:

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s прекращает работу в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s в Казахстане.

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО „Food Solutions KZ“ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках», — сообщается на официальном сайте McDonald’s в Казахстане. Уточняется, что взамен планируется открыть новые рестораны быстрого питания под другим названием. Об изменениях будет сообщено в ближайшее время. Первый ресторан под брендом McDonald’s был открыт в Казахстане в 2016 году.

В ноябре McDonald’s объявлял о приостановке работы в Казахстане, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в России, которая появилась вместо McDonald’s, запустит доставку в нескольких регионах. В итоге доставка появилась в Екатеринбурге.

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Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s прекращает работу в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s в Казахстане. «Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО „Food Solutions KZ“ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках», — сообщается на официальном сайте McDonald’s в Казахстане. Уточняется, что взамен планируется открыть новые рестораны быстрого питания под другим названием. Об изменениях будет сообщено в ближайшее время. Первый ресторан под брендом McDonald’s был открыт в Казахстане в 2016 году. В ноябре McDonald’s объявлял о приостановке работы в Казахстане, передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в России, которая появилась вместо McDonald’s, запустит доставку в нескольких регионах. В итоге доставка появилась в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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