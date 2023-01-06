06 января 2023

Американский полковник Макгрегор заявил о безразличии европейцев к проблемам Украины

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Европейцев приходится уговаривать помочь Украине, заявили в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большинство европейских жителей не интересуются ситуацией на Украине. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом. Их правительствам об этом хорошо известно», — сказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что это заметно в разнице финансовой помощи, которую США и Европа оказывают Киеву. По словам Макгрегора, США уговаривают союзников нарастить помощь Украине.

США и Европа помогают Украине в их конфликте с Россией с 24 февраля. На этой неделе США решили поставить ВСУ партию самоходных гаубиц Paladin, сообщает Nation News. Также посредники поставляют Украине вооружение из третьих стран, которые отрицают свое участие в конфликте, цитирует «Царьград» главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Сами европейцы уже поняли, что их специально втянули в конфликт с Россией, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

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Большинство европейских жителей не интересуются ситуацией на Украине. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом. Их правительствам об этом хорошо известно», — сказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он отметил, что это заметно в разнице финансовой помощи, которую США и Европа оказывают Киеву. По словам Макгрегора, США уговаривают союзников нарастить помощь Украине. США и Европа помогают Украине в их конфликте с Россией с 24 февраля. На этой неделе США решили поставить ВСУ партию самоходных гаубиц Paladin, сообщает Nation News. Также посредники поставляют Украине вооружение из третьих стран, которые отрицают свое участие в конфликте, цитирует «Царьград» главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Сами европейцы уже поняли, что их специально втянули в конфликт с Россией, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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