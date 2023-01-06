Американский полковник Макгрегор заявил о безразличии европейцев к проблемам Украины

07 января 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Европейцев приходится уговаривать помочь Украине, заявили в США Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство европейских жителей не интересуются ситуацией на Украине. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом. Их правительствам об этом хорошо известно», — сказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom . Он отметил, что это заметно в разнице финансовой помощи, которую США и Европа оказывают Киеву. По словам Макгрегора, США уговаривают союзников нарастить помощь Украине. США и Европа помогают Украине в их конфликте с Россией с 24 февраля. На этой неделе США решили поставить ВСУ партию самоходных гаубиц Paladin, сообщает Nation News. Также посредники поставляют Украине вооружение из третьих стран, которые отрицают свое участие в конфликте, цитирует «Царьград» главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Сами европейцы уже поняли, что их специально втянули в конфликт с Россией, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

Большинство европейских жителей не интересуются ситуацией на Украине. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом. Их правительствам об этом хорошо известно», — сказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он отметил, что это заметно в разнице финансовой помощи, которую США и Европа оказывают Киеву. По словам Макгрегора, США уговаривают союзников нарастить помощь Украине. США и Европа помогают Украине в их конфликте с Россией с 24 февраля. На этой неделе США решили поставить ВСУ партию самоходных гаубиц Paladin, сообщает Nation News. Также посредники поставляют Украине вооружение из третьих стран, которые отрицают свое участие в конфликте, цитирует «Царьград» главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Сами европейцы уже поняли, что их специально втянули в конфликт с Россией, считает афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.