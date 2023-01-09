WarGonzo: ВС РФ на Луганском направлении захватили польский беспилотник

Российским военным удалось захватить в зоне проведения спецоперации польский беспилотник модели FlyEye. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
«На луганском направлении российские войска сумели завладеть польским беспилотником. Речь идет о разведывательном дроне FlyEye», — заявил Пегов в сообщении, опубликованном в telegram-канале WarGonzo. По словам военкора, попавший в руки к российским военным беспилотник может быть использован в дальнейшем для разведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно, что российские военные также достигают успехов на соледарском направлении. Они освободили населенный пункт Бахмутское, находящийся под Соледаром. Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали начштаба украинского спецназа Юрия Юрчика.
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Российским военным удалось захватить в зоне проведения спецоперации польский беспилотник модели FlyEye. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. «На луганском направлении российские войска сумели завладеть польским беспилотником. Речь идет о разведывательном дроне FlyEye», — заявил Пегов в сообщении, опубликованном в telegram-канале WarGonzo. По словам военкора, попавший в руки к российским военным беспилотник может быть использован в дальнейшем для разведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее стало известно, что российские военные также достигают успехов на соледарском направлении. Они освободили населенный пункт Бахмутское, находящийся под Соледаром. Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали начштаба украинского спецназа Юрия Юрчика.