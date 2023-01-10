Генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ: главное к вечеру 10 января

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, лапин александр
Генерала Александра Лапина назначили главой штаба сухопутных войск, сообщили в МО России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генерал-полковник армии России Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск. Агентство URA.RU приводит главную информацию к вечеру 10 января.

  • В Минобороны России назначили Александра Лапина начальником штаба сухопутных войск. Информацию подтвердил источник URA.RU в Минобороны РФ. Ранее Лапин командовал группой войск «Центр».
  • Город Соледар близок к освобождению от украинских сил. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также уточнил, что после освобождения города ВС России открываются дополнительные возможности для освобождения Бахумута.
  • Французские танки AMX-10 RC, которые страна поставляет Украине, обладают рядом преимуществ. В их число входят: повышенный комфорт для экипажа, а также лазерный дальномер. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал офицер армии ДНР с позывным «Ситх».
  • Представители министерств обороны западных стран будут обсуждать вопрос военной помощи в Германии. Встреча пройдет в формате «Рамштайн». Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.
  • Военные запасы НАТО и ЕС истощены. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
  • Армия России сбила три украинских штурмовика Су-25 за сутки. Самолеты были подбиты над ДНР. Об этом сообщили в МО РФ. Об этом сообщает Пятый канал.

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Генерал-полковник армии России Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск. Агентство URA.RU приводит главную информацию к вечеру 10 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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