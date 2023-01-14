Советник Эрдогана назвал условия для мирных переговоров России и Украины

Представитель президента Турции: США должны дать России четкие гарантии безопасности

14 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Запад должен предоставить России гарантии безопасности, заявил Ибрагим Калын Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы начать мирные переговоры по Украинскому конфликту западные страны должны предоставить России четкие гарантии безопасности. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он также отметил, что сейчас не наблюдает у мирового сообщества желания способствовать таким переговорам. «Это (переговоры — прим. ред.) произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину», — ответил Ибрагим Калын, передает ТАСС. Уточняется, что под гарантиями безопасности Калын понимает нейтральный статус Украины, то, что страна не вступит в НАТО. Советник Эрдогана высказал сожаление по поводу того, что сейчас Запад больше склонен к продолжению боевых действий на Украине. Калын также выразил надежду, что ситуация изменится в ближайшем будущем. Также он считает, что при проведении переговоров необходимо участие США и Евросоюза, но никакое мирное соглашение не будет работать без учета мнения России. Кроме того, представитель турецкого президента заявил, что Турция не поддержит антироссийские санкции. По его мнению, это повредит самой Турции больше, чем России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы начать мирные переговоры по Украинскому конфликту западные страны должны предоставить России четкие гарантии безопасности. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Он также отметил, что сейчас не наблюдает у мирового сообщества желания способствовать таким переговорам. «Это (переговоры — прим. ред.) произойдет, только когда Россия увидит, что ключевые западные страны, главным образом США, сделают серьезные шаги в контексте этого крупного геополитического вопроса. Предложат новую архитектуру безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину», — ответил Ибрагим Калын, передает ТАСС. Уточняется, что под гарантиями безопасности Калын понимает нейтральный статус Украины, то, что страна не вступит в НАТО. Советник Эрдогана высказал сожаление по поводу того, что сейчас Запад больше склонен к продолжению боевых действий на Украине. Калын также выразил надежду, что ситуация изменится в ближайшем будущем. Также он считает, что при проведении переговоров необходимо участие США и Евросоюза, но никакое мирное соглашение не будет работать без учета мнения России. Кроме того, представитель турецкого президента заявил, что Турция не поддержит антироссийские санкции. По его мнению, это повредит самой Турции больше, чем России.