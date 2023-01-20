В Кремле не стали отвечать на вопрос о вероятности ударов по Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
За безопасность страны отвечает Минобороны, заявил Дмитрий Песков Фото:

За обеспечение безопасности России отвечают Минобороны и только они могут полноценно отвечать на вопросы, касающиеся безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь хочу переадресовать в наше Минобороны. Они несут ответственность з обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Потому обо вех мерах лучше спрашивать там», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос об опасении вражеских ударов по Москве.

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За обеспечение безопасности России отвечают Минобороны и только они могут полноценно отвечать на вопросы, касающиеся безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь хочу переадресовать в наше Минобороны. Они несут ответственность з обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Потому обо вех мерах лучше спрашивать там», — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос об опасении вражеских ударов по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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