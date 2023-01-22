Пушилин доложил о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники при выходе из Соледара 23 января 2023 в 01:10 Размер текста - 17 + Денис Пушилин 12 января посетил Соледар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты, уходя из Соледара, пытались уничтожить соляные рудники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. «Отходя, противник собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту», — написал Пушилин в telegram-канале. Он пояснил, что рудники можно восстановить. Ранее URA.RU писало, что российские военные 12 января полностью освободили Соледар. За город велись ожесточенные бои. Пушилин 22 января посетил Соледар вместе с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым. Врио ДНР считает, что разворачивать пункты гуманитарной помощи в Соледаре нецелесообразно, поскольку там осталось мало жителей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Украинские солдаты, уходя из Соледара, пытались уничтожить соляные рудники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. «Отходя, противник собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту», — написал Пушилин в telegram-канале. Он пояснил, что рудники можно восстановить. Ранее URA.RU писало, что российские военные 12 января полностью освободили Соледар. За город велись ожесточенные бои. Пушилин 22 января посетил Соледар вместе с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым. Врио ДНР считает, что разворачивать пункты гуманитарной помощи в Соледаре нецелесообразно, поскольку там осталось мало жителей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям