В Польше описали будущее Украины после СВО

«Мысли Польши»: послевоенное восстановление Украины принесет беды Западу

23 января 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

После конца спецоперации украинцы будут планировать реванш против России, заявил Станислав Белень Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обещания западных стран восстановить Украину после конфликта с Россией принесет больше разочарования, чем пользы. Об этом заявил обозреватель польского издания «Мысли Польши» профессор Станислав Белень. «Обещания участия в послевоенном восстановлении украинского государства могут принести больше разочарования, чем пользы в сложившихся условиях», — считает обозреватель Белень, описывая помощь Польши Украине. Он добавил, что после окончания спецоперации украинцы будут негативно относится к России, что будет пробуждать в них мысли о реванше. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Для бесперебойного оказания военной помощи Польша стала получать деньги от ЕС и США. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет препятствовать поставкам Leopard 2 со стороны властей Польши, ее слова передает RT. Вопрос о поставках немецких танков на Украину решается с одобрения Германии.

Обещания западных стран восстановить Украину после конфликта с Россией принесет больше разочарования, чем пользы. Об этом заявил обозреватель польского издания «Мысли Польши» профессор Станислав Белень. «Обещания участия в послевоенном восстановлении украинского государства могут принести больше разочарования, чем пользы в сложившихся условиях», — считает обозреватель Белень, описывая помощь Польши Украине. Он добавил, что после окончания спецоперации украинцы будут негативно относится к России, что будет пробуждать в них мысли о реванше. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Для бесперебойного оказания военной помощи Польша стала получать деньги от ЕС и США. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет препятствовать поставкам Leopard 2 со стороны властей Польши, ее слова передает RT. Вопрос о поставках немецких танков на Украину решается с одобрения Германии.