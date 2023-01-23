Российская разведка: ВСУ хранят западное оружие на АЭС

23 января 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

ВСУ складируют боеприпасы на АСЭ, сообщили в службе внешней разведки РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины складируют на территориях АЭС западное вооружение и боеприпасы. С таким заявлением выступила служба внешней разведки России. «У России есть достоверные данные о том, что ВСУ складируют на АЭС западное вооружение. <…> Размещаются ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы», — сообщили в СВР. Заявление опубликовано на сайте ведомства. По данным службы, в конце 2022 года на Ровенскую АЭС железнодорожным сообщением было доставлено несколько вагонов боеприпасов из-за рубежа. «Хочется надеяться, что в Киеве не придет в голову специально подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы выклянчить у Запада еще больше оружия», — добавили в службе внешней разведки РФ. Западные страны активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля. В настоящее время в Европе спорят, нужно ли передавать Киеву танки. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки танков не изменят ситуацию на фронте. Подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко в разговоре с URA.RU заявил, что Запад тайком передает Киеву вооружение, а потом официально заявляет о поставках.

Вооруженные силы Украины складируют на территориях АЭС западное вооружение и боеприпасы. С таким заявлением выступила служба внешней разведки России. «У России есть достоверные данные о том, что ВСУ складируют на АЭС западное вооружение. <…> Размещаются ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы», — сообщили в СВР. Заявление опубликовано на сайте ведомства. По данным службы, в конце 2022 года на Ровенскую АЭС железнодорожным сообщением было доставлено несколько вагонов боеприпасов из-за рубежа. «Хочется надеяться, что в Киеве не придет в голову специально подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы выклянчить у Запада еще больше оружия», — добавили в службе внешней разведки РФ. Западные страны активно спонсируют Украину вооружением с начала спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля. В настоящее время в Европе спорят, нужно ли передавать Киеву танки. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки танков не изменят ситуацию на фронте. Подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко в разговоре с URA.RU заявил, что Запад тайком передает Киеву вооружение, а потом официально заявляет о поставках.