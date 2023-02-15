На Украине ликвидировали создателя ЧВК

15 февраля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Впечатляющую карьеру основателя ЧВК закончили на Украине российские военные специалисты Фото: telegram-канал Украина.ру новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции ликвидирован создатель филиппинской частной военной компании «Samson Operations» Джонатан Шенкин, который нанимал военных из разных стран для боевых операций на Украине. Об этом сообщает telegram-канал интернет-издания «Украина.ру». «В зоне СВО ликвидирован еще один британский наемник — Джонатан Шенкин. До прибытия на Украину он строил военную карьеру в Армии обороны Израиля. Позже создал ЧВК „Samson Operations“, с которой побывал в Ираке, Афганистане, Сомали, Анголе и других горячих точках», — говорится в сообщении интернет-издания. По версии британских СМИ, в рядах ВСУ создатель военной компании также выполнял функцию «фельдшера». Подробности о его гибели не уточняются. Однако, известно, что подобные западные координаторы по привлечению иностранных военных специалистов в зону СВО на Украине, становятся объектами усиленных спецзаданий для российских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ). «Мы таким командирам оказываем пристальное „внимание“ и тщательно вычисляем их, чтобы беспощадно уничтожить», — прокомментировал корреспонденту URA.RU командир ДРГ с позывным «Астах».



Ранее сообщалось, что смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует восемь тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне специальной военной операции ликвидирован создатель филиппинской частной военной компании «Samson Operations» Джонатан Шенкин, который нанимал военных из разных стран для боевых операций на Украине. Об этом сообщает telegram-канал интернет-издания «Украина.ру». «В зоне СВО ликвидирован еще один британский наемник — Джонатан Шенкин. До прибытия на Украину он строил военную карьеру в Армии обороны Израиля. Позже создал ЧВК „Samson Operations“, с которой побывал в Ираке, Афганистане, Сомали, Анголе и других горячих точках», — говорится в сообщении интернет-издания. По версии британских СМИ, в рядах ВСУ создатель военной компании также выполнял функцию «фельдшера». Подробности о его гибели не уточняются. Однако, известно, что подобные западные координаторы по привлечению иностранных военных специалистов в зону СВО на Украине, становятся объектами усиленных спецзаданий для российских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ). «Мы таким командирам оказываем пристальное „внимание“ и тщательно вычисляем их, чтобы беспощадно уничтожить», — прокомментировал корреспонденту URA.RU командир ДРГ с позывным «Астах». Ранее сообщалось, что смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times. В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует восемь тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально.