Смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times.
«На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — сообщают журналисты издания. Видео снял эстонский доброволец Эрко Лайдинен. Предположительно, удар был совершен ракетой «Корнет».
В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в украинской армии задействованы солдаты НАТО, передает «Национальная служба новостей».
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Смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times. «На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — сообщают журналисты издания. Видео снял эстонский доброволец Эрко Лайдинен. Предположительно, удар был совершен ракетой «Корнет». В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в украинской армии задействованы солдаты НАТО, передает «Национальная служба новостей».