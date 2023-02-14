The New York Times опубликовала видео уничтожения американского наемника на Украине

14 февраля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

На Украине погиб иностранный наемник, его смерть попала на видеозапись, распространенную The New York Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times. «На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — сообщают журналисты издания. Видео снял эстонский доброволец Эрко Лайдинен. Предположительно, удар был совершен ракетой «Корнет». В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в украинской армии задействованы солдаты НАТО, передает «Национальная служба новостей».

Смерть американского наемника Пита Рида от ракетного удара на Украине попала на видео. Видеозапись опубликовало издание The New York Times. «На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида», — сообщают журналисты издания. Видео снял эстонский доброволец Эрко Лайдинен. Предположительно, удар был совершен ракетой «Корнет». В рядах украинской армии выступает большое количество иностранных военных. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Украине присутствует 8 тысяч наемников из 60 разных стран, в том числе из тех, в которых наемничество запрещено официально. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что в украинской армии задействованы солдаты НАТО, передает «Национальная служба новостей».