Журналист The Sunday Times побывал в бункере Зеленского

19 февраля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

В бункере Зеленского нет света, отметил журналист Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В бункере президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times. «Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по фонарику на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для The Sunday Times . Он отметил, что бункер выглядит как бетонный офисный блок, который окружен стальным кольцом. КПП находятся на каждой дороге при подъезде к бункеру. Украинский чиновник отметил, что бункер использовался всего один раз за последний месяц. Зеленский не воспользовался им, когда его три раза за неделю пытались убить, отмечает корреспондент. В январе 2023 года журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене рассказал, что за год Зеленский пережил 12 покушений. Политолог Алексей Мартынов отмечал, что украинские олигархи могут устроить покушение на своего президента в течение одного-полутора лет.

В бункере президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times. «Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по фонарику на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для The Sunday Times. Он отметил, что бункер выглядит как бетонный офисный блок, который окружен стальным кольцом. КПП находятся на каждой дороге при подъезде к бункеру. Украинский чиновник отметил, что бункер использовался всего один раз за последний месяц. Зеленский не воспользовался им, когда его три раза за неделю пытались убить, отмечает корреспондент. В январе 2023 года журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене рассказал, что за год Зеленский пережил 12 покушений. Политолог Алексей Мартынов отмечал, что украинские олигархи могут устроить покушение на своего президента в течение одного-полутора лет.