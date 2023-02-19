Журналист The Sunday Times побывал в бункере Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, украинские военные
В бункере Зеленского нет света, отметил журналист Фото:
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В бункере президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times.

«Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по фонарику на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для The Sunday Times.

Он отметил, что бункер выглядит как бетонный офисный блок, который окружен стальным кольцом. КПП находятся на каждой дороге при подъезде к бункеру. Украинский чиновник отметил, что бункер использовался всего один раз за последний месяц. Зеленский не воспользовался им, когда его три раза за неделю пытались убить, отмечает корреспондент.

В январе 2023 года журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене рассказал, что за год Зеленский пережил 12 покушений. Политолог Алексей Мартынов отмечал, что украинские олигархи могут устроить покушение на своего президента в течение одного-полутора лет.

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В бункере президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times. «Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за недавнего нападения, но мне сказали, что это постоянный фильм. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти свой путь только по фонарику на его телефоне», — рассказал журналист в своем репортаже для The Sunday Times. Он отметил, что бункер выглядит как бетонный офисный блок, который окружен стальным кольцом. КПП находятся на каждой дороге при подъезде к бункеру. Украинский чиновник отметил, что бункер использовался всего один раз за последний месяц. Зеленский не воспользовался им, когда его три раза за неделю пытались убить, отмечает корреспондент. В январе 2023 года журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене рассказал, что за год Зеленский пережил 12 покушений. Политолог Алексей Мартынов отмечал, что украинские олигархи могут устроить покушение на своего президента в течение одного-полутора лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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