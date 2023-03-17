Бастрыкин проверит выдачу МУС ордеров об аресте граждан РФ

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин велел провести проверку о выдачи ордеров на арест россиян Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить незаконную выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку. Она связана с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки СК России установит личности конкретных судей, которые выдали ордены на арест россиян. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что МУС в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам российского сенатора Андрея Клишаса на арест нет правовых оснований, так как Россия не признает юрисдикцию данного суда. В Кремле назвали постановку вопроса об аресте Путина возмутительной.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить незаконную выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку. Она связана с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках проверки СК России установит личности конкретных судей, которые выдали ордены на арест россиян. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что МУС в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам российского сенатора Андрея Клишаса на арест нет правовых оснований, так как Россия не признает юрисдикцию данного суда. В Кремле назвали постановку вопроса об аресте Путина возмутительной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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