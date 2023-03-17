Бастрыкин проверит выдачу МУС ордеров об аресте граждан РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить незаконную выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку. Она связана с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ», —
В рамках проверки СК России установит личности конкретных судей, которые выдали ордены на арест россиян. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что МУС в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам российского сенатора Андрея Клишаса на арест нет правовых оснований, так как Россия не признает юрисдикцию данного суда. В Кремле назвали постановку вопроса об аресте Путина возмутительной.
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