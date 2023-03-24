24 марта 2023

Зеленский назвал причину задержки мирных переговоров с Россией

Зеленский: Украина не идет на мирные переговоры с РФ из-за ордера на «арест» Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский оправдал свое нежелание прекратить конфликт решением МУС Фото:

Власти Украины оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта с Россией ордером на «арест» президента РФ Владимира Путина. Именно эту причину озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский подчеркнул, что „понятно, что Украина виновна“ в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>, и именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — передает заявление украинского президента китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun.

Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на выдачу ордера на арест спокойно.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Власти Украины оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта с Россией ордером на «арест» президента РФ Владимира Путина. Именно эту причину озвучил президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский подчеркнул, что „понятно, что Украина виновна“ в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>, и именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — передает заявление украинского президента китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun. Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на выдачу ордера на арест спокойно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...