Власти Украины оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта с Россией ордером на «арест» президента РФ Владимира Путина. Именно эту причину озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
«Зеленский подчеркнул, что „понятно, что Украина виновна“ в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>, и именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — передает заявление украинского президента китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun.
Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на выдачу ордера на арест спокойно.
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