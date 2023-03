Зеленский назвал причину задержки мирных переговоров с Россией

Зеленский: Украина не идет на мирные переговоры с РФ из-за ордера на «арест» Путина

25 марта 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский оправдал свое нежелание прекратить конфликт решением МУС Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Украины оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта с Россией ордером на «арест» президента РФ Владимира Путина. Именно эту причину озвучил президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский подчеркнул, что „понятно, что Украина виновна“ в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>, и именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — передает заявление украинского президента китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun. Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на выдачу ордера на арест спокойно.

Власти Украины оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта с Россией ордером на «арест» президента РФ Владимира Путина. Именно эту причину озвучил президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский подчеркнул, что „понятно, что Украина виновна“ в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>, и именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — передает заявление украинского президента китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun. Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на выдачу ордера на арест спокойно.