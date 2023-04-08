В Киеве оскорбились совместным участием подростков из РФ и Украины в Крестном пути

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подвергли критике участие российского и украинского подростков в церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
«Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Этот шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства», — написал Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Подростки приняли участие в церемонии Крестного пути — шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где ранее принимали мученическую смерть первые христиане. По словам Николенко, поступок молодых людей является попыткой поставить знак равенства между Украиной и Россией.
Ранее стало известно, что папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Сам Франциск следил за церемонией из своих апартаментов в Ватикане из-за недавно перенесенного бронхита.
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В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подвергли критике участие российского и украинского подростков в церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. «Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Этот шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства», — написал Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Подростки приняли участие в церемонии Крестного пути — шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где ранее принимали мученическую смерть первые христиане. По словам Николенко, поступок молодых людей является попыткой поставить знак равенства между Украиной и Россией. Ранее стало известно, что папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Сам Франциск следил за церемонией из своих апартаментов в Ватикане из-за недавно перенесенного бронхита.