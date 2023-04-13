112: старшеклассник стал фигурантом дела об убийстве военкора Татарского

Ученик 11 класса Дмитрий Касинцев после взрыва в кафе в Санкт-Петерурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, укрыл в своей квартире обвиняемую Дарью Трепову. Тем самым он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Но даже после этого пустил ее домой», — сообщается в канале. Отмечается, что Касинцев скрывал Трепову, не сообщая правоохранительным органом информацию о ее местонахождении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.
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