112: старшеклассник стал фигурантом дела об убийстве военкора Татарского

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, татарский владлен, фомин максим
Татарский погиб в кафе из-за взрыва Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Ученик 11 класса Дмитрий Касинцев после взрыва в кафе в Санкт-Петерурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, укрыл в своей квартире обвиняемую Дарью Трепову. Тем самым он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Но даже после этого пустил ее домой», — сообщается в канале. Отмечается, что Касинцев скрывал Трепову, не сообщая правоохранительным органом информацию о ее местонахождении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.

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Ученик 11 класса Дмитрий Касинцев после взрыва в кафе в Санкт-Петерурге, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский, укрыл в своей квартире обвиняемую Дарью Трепову. Тем самым он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Но даже после этого пустил ее домой», — сообщается в канале. Отмечается, что Касинцев скрывал Трепову, не сообщая правоохранительным органом информацию о ее местонахождении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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