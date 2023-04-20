Голландский посланник Дартел назвал украинцев русскими и ушел в отставку

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку после своих высказываний о том, что украинцы тоже русские. Об этом 20 апреля
«Специальный посланник Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена. Он заявил, что украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность», — говорится в заявлении МИД Нидерландов.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку с занимаемой должности. Вместо Тимошенко на должность планировали назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
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