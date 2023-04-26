26 апреля 2023

Стоимость костюмов Киркорова попала в публичный доступ

Стилист Ануфриенко: стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова составляет 1 миллион евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Речь идет о костюмах, в которых Киркоров выступал на своем юбилейном шоу Фото:

Стоимость 27-ми концертных костюмов российского эстрадного певца Филиппа Киркорова примерно составляет 1 миллион евро. Об этом заявил стилист певца Максим Ануфриенко, отметив, что речь идет о костюмах, в которых Киркоров выступал на своем юбилейном шоу.

«Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни „Романы“ стоит 80 тысяч евро», — сообщил Ануфриенко в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Ранее поклонники российского эстрадного певца Филиппа Киркорова были шокированы тем, что артист увеличил ягодицы. Фанаты предположили, что артист просто старается найти новый способ, чтобы удивить публику. После этого продюсер Яна Рудковская поделилась видео с концерта Киркорова и похвалила его за новые бедра, пишет МК.

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Стоимость 27-ми концертных костюмов российского эстрадного певца Филиппа Киркорова примерно составляет 1 миллион евро. Об этом заявил стилист певца Максим Ануфриенко, отметив, что речь идет о костюмах, в которых Киркоров выступал на своем юбилейном шоу. «Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни „Романы“ стоит 80 тысяч евро», — сообщил Ануфриенко в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой. Ранее поклонники российского эстрадного певца Филиппа Киркорова были шокированы тем, что артист увеличил ягодицы. Фанаты предположили, что артист просто старается найти новый способ, чтобы удивить публику. После этого продюсер Яна Рудковская поделилась видео с концерта Киркорова и похвалила его за новые бедра, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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