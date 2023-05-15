В России впервые за 18 лет начали строительство нового метрополитена

В Красноярске запустили строительство двух перегонных тоннелей метрополитена
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, рабочий, презентация метротрамвая, метростроитель
В Красноярске будет построено 17,2 км сооружений метрополитена Фото:

В Красноярске начато строительство двух перегонных тоннелей метрополитена. Об этом сообщили в Красноярском метро. Таким образом, в России появится первый метрополитен с 2005 года.

«Будут осуществляться проходка двух перегонных тоннелей длиной 3 275 метров от остановочного пункта „Улица Шахтеров“ до остановочного пункта „Карла Маркса“», — сообщается в telergam-канале красноярского метро. Там добавили, что на площадке строительства новой станции метро «Улица Шахтеров» уже находится техника и специалисты, которые приступают к строительству. Всего будет возведено 17,2 км подземных сооружений Красноярского метрополитена, передает telegram-канал.

Ранее строительство метрополитена в России последний раз происходило в Казани в 2005 году. Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал соответствующие поручения, направленные на выделение финансирования строительства Красноярского метрополитена.

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В Красноярске начато строительство двух перегонных тоннелей метрополитена. Об этом сообщили в Красноярском метро. Таким образом, в России появится первый метрополитен с 2005 года. «Будут осуществляться проходка двух перегонных тоннелей длиной 3 275 метров от остановочного пункта „Улица Шахтеров“ до остановочного пункта „Карла Маркса“», — сообщается в telergam-канале красноярского метро. Там добавили, что на площадке строительства новой станции метро «Улица Шахтеров» уже находится техника и специалисты, которые приступают к строительству. Всего будет возведено 17,2 км подземных сооружений Красноярского метрополитена, передает telegram-канал. Ранее строительство метрополитена в России последний раз происходило в Казани в 2005 году. Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал соответствующие поручения, направленные на выделение финансирования строительства Красноярского метрополитена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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