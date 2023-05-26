Тридцать российских банков подключились к китайскому аналогу SWIFT

26 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Подключение позволит проводить платежи в юанях, заявил Роман Чернов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Около 30 банков из России подключились к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов. «Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)», — рассказал Чернов «Ведомостям». Он отметил, что такая система позволяет проводить платежи в юанях. По его словам, на данный момент банки РФ подключаются к системе как косвенные участники, поэтому им нужно выстраивать взаимоотношения с прямыми, чтобы создать заявку на присоединение к CIPS. Чернов подчеркнул, что нужно осознавать риск санкций, которые могут наложить на китайские финансовые институты за сотрудничество с Россией. Однако взаимный интерес стран в сотрудничестве определенно высок, добавил он. Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT в июне 2022 года крупные российские банки в связи с санкциями против РФ. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», ВТБ и другие.

Около 30 банков из России подключились к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов. «Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)», — рассказал Чернов «Ведомостям». Он отметил, что такая система позволяет проводить платежи в юанях. По его словам, на данный момент банки РФ подключаются к системе как косвенные участники, поэтому им нужно выстраивать взаимоотношения с прямыми, чтобы создать заявку на присоединение к CIPS. Чернов подчеркнул, что нужно осознавать риск санкций, которые могут наложить на китайские финансовые институты за сотрудничество с Россией. Однако взаимный интерес стран в сотрудничестве определенно высок, добавил он. Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT в июне 2022 года крупные российские банки в связи с санкциями против РФ. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», ВТБ и другие.