Тридцать российских банков подключились к китайскому аналогу SWIFT

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Банк Открытие. Сургут, банковская карта, банк открытие, финансы, деньги
Подключение позволит проводить платежи в юанях, заявил Роман Чернов Фото:

Около 30 банков из России подключились к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.

«Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)», — рассказал Чернов «Ведомостям». Он отметил, что такая система позволяет проводить платежи в юанях. По его словам, на данный момент банки РФ подключаются к системе как косвенные участники, поэтому им нужно выстраивать взаимоотношения с прямыми, чтобы создать заявку на присоединение к CIPS.

Чернов подчеркнул, что нужно осознавать риск санкций, которые могут наложить на китайские финансовые институты за сотрудничество с Россией. Однако взаимный интерес стран в сотрудничестве определенно высок, добавил он.

Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT в июне 2022 года крупные российские банки в связи с санкциями против РФ. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», ВТБ и другие.

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Около 30 банков из России подключились к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов. «Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)», — рассказал Чернов «Ведомостям». Он отметил, что такая система позволяет проводить платежи в юанях. По его словам, на данный момент банки РФ подключаются к системе как косвенные участники, поэтому им нужно выстраивать взаимоотношения с прямыми, чтобы создать заявку на присоединение к CIPS. Чернов подчеркнул, что нужно осознавать риск санкций, которые могут наложить на китайские финансовые институты за сотрудничество с Россией. Однако взаимный интерес стран в сотрудничестве определенно высок, добавил он. Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT в июне 2022 года крупные российские банки в связи с санкциями против РФ. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», ВТБ и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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