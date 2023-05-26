Тридцать российских банков подключились к китайскому аналогу SWIFT

Около 30 банков из России подключились к китайскому аналогу SWIFT — CIPS. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.
«Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)», — рассказал Чернов «Ведомостям». Он отметил, что такая система позволяет проводить платежи в юанях. По его словам, на данный момент банки РФ подключаются к системе как косвенные участники, поэтому им нужно выстраивать взаимоотношения с прямыми, чтобы создать заявку на присоединение к CIPS.
Чернов подчеркнул, что нужно осознавать риск санкций, которые могут наложить на китайские финансовые институты за сотрудничество с Россией. Однако взаимный интерес стран в сотрудничестве определенно высок, добавил он.
Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT в июне 2022 года крупные российские банки в связи с санкциями против РФ. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», ВТБ и другие.
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