Медведев намекнул на будущее Украины мемом. Скрин

Медведев предрек Украине судьбу Афганистана и Ирака

27 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев намекнул на террористическое будущее Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что Украина в будущем станет государством наряду с Сирией, Афганистаном или Ираком, где процветает терроризм. Таким образом политик намекнул на действия Киева против мирного населения. Изображение Медеведев опубликовал в своем telegram-канале. Медведев опубликовал мем, где Украина «в прошлом» стоит в окружении Евросоюза, НАТО, Великобритании и США, которые говорят ей, что скоро она станет одной из них. Снизу — второе изображение «в настоящем», на котором то же самое Украине говорят уже Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен и Ливия. Скриншот: telegram-канал Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что Украина в будущем станет государством наряду с Сирией, Афганистаном или Ираком, где процветает терроризм. Таким образом политик намекнул на действия Киева против мирного населения. Изображение Медеведев опубликовал в своем telegram-канале. Медведев опубликовал мем, где Украина «в прошлом» стоит в окружении Евросоюза, НАТО, Великобритании и США, которые говорят ей, что скоро она станет одной из них. Снизу — второе изображение «в настоящем», на котором то же самое Украине говорят уже Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен и Ливия.