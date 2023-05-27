Медведев намекнул на будущее Украины мемом. Скрин

Медведев предрек Украине судьбу Афганистана и Ирака
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев намекнул на террористическое будущее Украины Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что Украина в будущем станет государством наряду с Сирией, Афганистаном или Ираком, где процветает терроризм. Таким образом политик намекнул на действия Киева против мирного населения. Изображение Медеведев опубликовал в своем telegram-канале.

Медведев опубликовал мем, где Украина «в прошлом» стоит в окружении Евросоюза, НАТО, Великобритании и США, которые говорят ей, что скоро она станет одной из них. Снизу — второе изображение «в настоящем», на котором то же самое Украине говорят уже Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен и Ливия.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что Украина в будущем станет государством наряду с Сирией, Афганистаном или Ираком, где процветает терроризм. Таким образом политик намекнул на действия Киева против мирного населения. Изображение Медеведев опубликовал в своем telegram-канале. Медведев опубликовал мем, где Украина «в прошлом» стоит в окружении Евросоюза, НАТО, Великобритании и США, которые говорят ей, что скоро она станет одной из них. Снизу — второе изображение «в настоящем», на котором то же самое Украине говорят уже Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен и Ливия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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