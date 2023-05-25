Медведев предложил Маску изменить американскую конституцию

26 мая 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Медведев оценил возможности Маска на выборах в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте бизнесмена Илона Маска организовал бы кампанию по изменению конституции США для того, чтобы принять участие в президентских выборах. Так ответил Медведев на просьбу журналистов оценить возможности Маска на предстоящих выборах. «Он не может, у него „ненатуральное происхождение“. Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию», — сказал Медведев в ходе общения с журналистами во время визита во Вьетнам, передают РИА Новости. Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты Америки могут развалиться. По его мнению, вскоре произойдет отделение некоторых штатов от страны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте бизнесмена Илона Маска организовал бы кампанию по изменению конституции США для того, чтобы принять участие в президентских выборах. Так ответил Медведев на просьбу журналистов оценить возможности Маска на предстоящих выборах. «Он не может, у него „ненатуральное происхождение“. Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию», — сказал Медведев в ходе общения с журналистами во время визита во Вьетнам, передают РИА Новости. Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты Америки могут развалиться. По его мнению, вскоре произойдет отделение некоторых штатов от страны.