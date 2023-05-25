25 мая 2023

Медведев предложил Маску изменить американскую конституцию

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев оценил возможности Маска на выборах в США Фото:
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте бизнесмена Илона Маска организовал бы кампанию по изменению конституции США для того, чтобы принять участие в президентских выборах. Так ответил Медведев на просьбу журналистов оценить возможности Маска на предстоящих выборах.

«Он не может, у него „ненатуральное происхождение“. Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию», — сказал Медведев в ходе общения с журналистами во время визита во Вьетнам, передают РИА Новости.

Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты Америки могут развалиться. По его мнению, вскоре произойдет отделение некоторых штатов от страны.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на месте бизнесмена Илона Маска организовал бы кампанию по изменению конституции США для того, чтобы принять участие в президентских выборах. Так ответил Медведев на просьбу журналистов оценить возможности Маска на предстоящих выборах. «Он не может, у него „ненатуральное происхождение“. Но я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить конституцию», — сказал Медведев в ходе общения с журналистами во время визита во Вьетнам, передают РИА Новости. Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты Америки могут развалиться. По его мнению, вскоре произойдет отделение некоторых штатов от страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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