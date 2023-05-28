Shot: в Москве школьник попал в больницу из-за волнения перед экзаменами

28 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Школьник попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве ученик девятого класса попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами. Прием лекарств ему прописал врач, чтобы успокоить волнение перед основными государственными экзаменами (ОГЭ), сообщает Shot. «Мать перед экзаменами сводила сына к неврологу — тот сильно стрессовал. Врач прописал ему успокоительный препарат, но сказал принимать его строго по две таблетки в день. В тот вечер девятиклассник, как обычно, готовился к экзаменам и лег спать. Мать около полуночи зашла к нему в комнату и заметила, что ее ребенку плохо. Парень признался, что выпил шесть таблеток, чтобы не нервничать», — сообщает telegram-канал Shot. Учащийся был доставлен в отделение токсикологии, где ему была оказана необходимая помощь. На данный момент его здоровье находится вне опасности. В 2023 году основной этап ОГЭ пройдет в России с 24 мая по 1 июля. URA.RU рассказывало, как подготовиться к выпускным экзаменам. По словам специалистов, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, советовал кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов

В Москве ученик девятого класса попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами. Прием лекарств ему прописал врач, чтобы успокоить волнение перед основными государственными экзаменами (ОГЭ), сообщает Shot. «Мать перед экзаменами сводила сына к неврологу — тот сильно стрессовал. Врач прописал ему успокоительный препарат, но сказал принимать его строго по две таблетки в день. В тот вечер девятиклассник, как обычно, готовился к экзаменам и лег спать. Мать около полуночи зашла к нему в комнату и заметила, что ее ребенку плохо. Парень признался, что выпил шесть таблеток, чтобы не нервничать», — сообщает telegram-канал Shot. Учащийся был доставлен в отделение токсикологии, где ему была оказана необходимая помощь. На данный момент его здоровье находится вне опасности. В 2023 году основной этап ОГЭ пройдет в России с 24 мая по 1 июля. URA.RU рассказывало, как подготовиться к выпускным экзаменам. По словам специалистов, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, советовал кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов