Shot: в Москве школьник попал в больницу из-за волнения перед экзаменами

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Школьник попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами Фото:

В Москве ученик девятого класса попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами. Прием лекарств ему прописал врач, чтобы успокоить волнение перед основными государственными экзаменами (ОГЭ), сообщает Shot.

«Мать перед экзаменами сводила сына к неврологу — тот сильно стрессовал. Врач прописал ему успокоительный препарат, но сказал принимать его строго по две таблетки в день. В тот вечер девятиклассник, как обычно, готовился к экзаменам и лег спать. Мать около полуночи зашла к нему в комнату и заметила, что ее ребенку плохо. Парень признался, что выпил шесть таблеток, чтобы не нервничать», — сообщает telegram-канал Shot.

Учащийся был доставлен в отделение токсикологии, где ему была оказана необходимая помощь. На данный момент его здоровье находится вне опасности.

В 2023 году основной этап ОГЭ пройдет в России с 24 мая по 1 июля. URA.RU рассказывало, как подготовиться к выпускным экзаменам. По словам специалистов, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, советовал кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов

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В Москве ученик девятого класса попал в больницу из-за передозировки успокоительными препаратами. Прием лекарств ему прописал врач, чтобы успокоить волнение перед основными государственными экзаменами (ОГЭ), сообщает Shot. «Мать перед экзаменами сводила сына к неврологу — тот сильно стрессовал. Врач прописал ему успокоительный препарат, но сказал принимать его строго по две таблетки в день. В тот вечер девятиклассник, как обычно, готовился к экзаменам и лег спать. Мать около полуночи зашла к нему в комнату и заметила, что ее ребенку плохо. Парень признался, что выпил шесть таблеток, чтобы не нервничать», — сообщает telegram-канал Shot. Учащийся был доставлен в отделение токсикологии, где ему была оказана необходимая помощь. На данный момент его здоровье находится вне опасности. В 2023 году основной этап ОГЭ пройдет в России с 24 мая по 1 июля. URA.RU рассказывало, как подготовиться к выпускным экзаменам. По словам специалистов, небольшое волнение даже может помочь достичь успеха. Главное — не впадать в панику, но и не расслабляться слишком сильно, советовал кандидат психологических наук РАНХиГС Кирилл Хромов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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