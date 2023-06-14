Столтенберг похвалил оборону российских войск при наступлении ВСУ

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг заявил, что российкие военные хорошо подготовили оборонительные линии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У российских войск хорошо подготовлены оборонительные линии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, потери украинских войск неизбежны.

«Ведется масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения», — заявил Столтенберг на предминистерской пресс-конференции. Трансляция идет на официальном сайте НАТО.

Столтенберг отметил, что потери западной техники и украинских военных неизбежны. Он выразил надежду услышать подробности наступления от министра обороны Украины Алексея Резникова «для более глубокого понимания ситуации на поле боя».

Ранее стало известно, что Украина заявила о наступлении ради получения западного вооружения. Экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс отметил, что наступательные действия Украины потеряли главного козыря — внезапность. Его слова передает ФАН. Военный эксперт Алексей Суконкин выразил мнение, что провал контрнаступления Украины может стать причиной падения нынешнего киевского режима. Он отметил, что у украинских военных нет результата в наступлении, они несут много потерь, сообщает НСН.

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У российских войск хорошо подготовлены оборонительные линии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, потери украинских войск неизбежны. «Ведется масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения», — заявил Столтенберг на предминистерской пресс-конференции. Трансляция идет на официальном сайте НАТО. Столтенберг отметил, что потери западной техники и украинских военных неизбежны. Он выразил надежду услышать подробности наступления от министра обороны Украины Алексея Резникова «для более глубокого понимания ситуации на поле боя». Ранее стало известно, что Украина заявила о наступлении ради получения западного вооружения. Экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс отметил, что наступательные действия Украины потеряли главного козыря — внезапность. Его слова передает ФАН. Военный эксперт Алексей Суконкин выразил мнение, что провал контрнаступления Украины может стать причиной падения нынешнего киевского режима. Он отметил, что у украинских военных нет результата в наступлении, они несут много потерь, сообщает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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