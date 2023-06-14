Гладков: МВД борется с мародерами в Шебекино

14 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

В городе Шебекино есть случаи нарушения правопорядка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В городе Шебекино есть нарушения правопорядка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с начальником Управления внутренних дел по Белгородской области генерал-майором Василием Умновым и главой округа Владимиром Ждановым, на которой обсуждалась сохранность оставленного в регионе жилья. По его словам, спецслужбы следят за обстановкой. Новость по теме Как выглядит Шебекино после обстрелов: фотоподборка «Конечно, город большой, охватить одновременно крайне сложно, но и полиция, и Росгвардия, и ЧОПы, и самооборона, и администрация — все стараются, чтобы сохранить все, что временно оставлено сейчас в Шебекино. Есть нарушения правопорядка. Они пресекаются. Люди, которые это допустили, получат заслуженную меру наказания», — заявил Гладков в telegram-канале . Он отметил, что вместе со Ждановым и Умновым посмотрел работу спецслужб и поговорил об охране территории города. Ранее стало известно, что граждане, живущие в приграничных районах Белгородской области получат единовременные выплаты. Размер единовременной выплаты будет 10 тысяч рублей, передает НСН. На территории Шебекино до 30 июня будет прекращено движение автомобильного транспорта. Автобусы, которые следовали через город, будут проезжать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку, передает ФАН.

В городе Шебекино есть нарушения правопорядка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с начальником Управления внутренних дел по Белгородской области генерал-майором Василием Умновым и главой округа Владимиром Ждановым, на которой обсуждалась сохранность оставленного в регионе жилья. По его словам, спецслужбы следят за обстановкой. «Конечно, город большой, охватить одновременно крайне сложно, но и полиция, и Росгвардия, и ЧОПы, и самооборона, и администрация — все стараются, чтобы сохранить все, что временно оставлено сейчас в Шебекино. Есть нарушения правопорядка. Они пресекаются. Люди, которые это допустили, получат заслуженную меру наказания», — заявил Гладков в telegram-канале. Он отметил, что вместе со Ждановым и Умновым посмотрел работу спецслужб и поговорил об охране территории города. Ранее стало известно, что граждане, живущие в приграничных районах Белгородской области получат единовременные выплаты. Размер единовременной выплаты будет 10 тысяч рублей, передает НСН. На территории Шебекино до 30 июня будет прекращено движение автомобильного транспорта. Автобусы, которые следовали через город, будут проезжать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку, передает ФАН.